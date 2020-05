Coronavirus en Dordogne : le drive test de Chancelade plébiscité par ses utilisateurs

Il est 11 heures du matin et déjà, cinq voitures patientent les unes derrière les autres. Assis dans la première, Jean-Guillaume, un gendarme résidant à Atur a été envoyé par un médecin militaire. Il a besoin d'un test négatif pour pouvoir rejoindre dans 48 heures sa nouvelle affectation en Nouvelle-Calédonie. Le biologiste lui demande de mettre la tête en arrière et enfonce successivement dans ses deux narines un écouvillon qu'il tourne pendant plusieurs secondes. "Ça picote" réagit le militaire. "Oui, nous titillons un peu le nerf lacrymal" lui répond le biologiste, tout en frottant l'extrémité du long coton tige dans un petit tube en plastique.

Le travail administratif a été effectué en amont, ce qui permet un prélèvement en moins de cinq minutes © Radio France - Emmanuel Claverie

Le laboratoire Novabio a mis en place ces drives dans trois villes du département de la Dordogne. A Chancelade près de Périgueux, à Bergerac et à Sarlat. "L'idée du drive, c'est d'éviter que des gens potentiellement infectés par le virus du covid-19, pénètrent dans les salles d'attente, et infectent les personnes autour d'eux explique Arnaud Millaret biologiste au sein du laboratoire Novabio. Les drives permettent de les laisser confinés dans un espace clos".

Et si vingt patients peuvent être pris en charge en moins d'une heure, c'est qu'un gros travail a été effectué en amont. "Il y a tout un travail de préparation pour préparer les dossiers, fixer les rendez-vous précise Arnaud Millaret. Pour organiser une matinée de prélèvement, il faut compter une heure et demie, voire deux heures à chaque fois".

Des drives similaires ont été mis en place à Bergerac et à Sarlat © Radio France - Emmanuel Claverie

Uniquement sur prescription médicale

Sur cette seule heure de prélèvements, trois automobilistes ont fait la queue pour rien. Présentant des symptômes, ils ont tenté de se faire tester en vain. Ils ne disposaient pas d'ordonnance d'un médecin obligatoire pour bénéficier d'un test. Venue de Boulazac, Carole une infirmière scolaire disposait bien, elle, de la précieuse prescription. "Je viens parce que j'ai quelques petits symptômes légers, et avant de reprendre le travail lundi pour protéger mes collègues et mes élèves, j'ai préféré être dépistée". Marie-Rose, 85 ans, elle aussi a été envoyée par son médecin traitant. "Très fatiguée depuis quelques temps, avec un peu de fièvre et de violents maux de tête", elle a préféré en avoir le coeur net. "Je trouve ce système de drive parfait confie-t-elle. Parce que on n'a pas à frôler les gens. Et puis c'est notre habitacle, et personne ne rentre dans ma voiture!"