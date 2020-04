Coronavirus en Dordogne : le laboratoire du Département a commencé l'analyse des tests de dépistage

Le laboratoire départemental a analysé mercredi les 80 premiers prélèvements envoyés par l'hôpital de Périgueux et les laboratoires Novabio. Les techniciens du Conseil départemental pourront réaliser 500 analyses par jour, dès la semaine prochaine.

Moins d'une semaine après l'autorisation du préfet de la Dordogne, le laboratoire d'analyses départemental, à Coulounieix-Chamiers, a réalisé ses premières analyses pour dépister le Covid-19 chez des patients périgourdins. D'habitude, ce laboratoire du Conseil départemental fait des tests vétérinaires ou pour les cantines, mais il dispose de machines qui peuvent faire des tests à grande échelle.

Le laboratoire peut réaliser plusieurs centaines d'analyses à la fois, comme c'est arrivé pour la grippe aviaire. Il dispose de locaux adaptés à des germes bien plus dangereux que le Covid-19 comme la tuberculose, et de techniciens compétents. Le laboratoire départemental va donc analyser des tests réalisés par Novabio ou l'hôpital de Périgueux, comme un sous-traitant.

80 analyses pour le premier essai mercredi

Ce mercredi 15 avril, les laboratoires Novabio et l'hôpital de Périgueux ont confié au laboratoire département environ 80 analyses à effectuer (une quarantaine chacun). Selon le directeur du laboratoire Jean-Louis Moyen, ses équipes peuvent réaliser jusqu'à 500 analyses par jour.

Des analyses réalisées à partir de prélèvements par écouvillons

La confidentialité est garantie : ce sont les biologistes, les infirmières et les médecins de Novabio et de l'hôpital qui réalisent les prélèvements, avec des écouvillons au fond de la narine en forme de coton-tige, avant l'analyse du laboratoire départemental. Le résultat de cette analyse anonyme est toujours interprété par un biologiste médical.

Avant ce renfort du Département, la vingtaine de laboratoires Novabio en Dordogne, à Villeneuve-sur-Lot et Ste-Foy la Grande, n'effectuaient qu'une trentaine de tests par jour, à cause d'une pénurie réactifs. L'hôpital de Périgueux économisait également ses tests. Les nouvelles capacités de diagnostic seront précieuse au déconfinement, quand par exemple il faudra tester tous les résidents et le personnel d'un EHPAD. Pour le moment en Dordogne seul l'EHPAD de la Coquille a eu droit à ce dépistage systématique.

Des équipes réorganisées

Le laboratoire départemental a réorganisé son travail pour assurer cette nouvelle mission. La centaine de techniciens a été séparée en deux équipes : chaque semaine, l'une travaille sur place pendant que l'autre est en télétravail, pour garantir la continuité du service, même si l'un des agents tombait malade.