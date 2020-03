Coronavirus en Dordogne : les marchés du département sont maintenus

Les marchés périgourdins sont maintenus ! Le préfet de la Dordogne l'a annoncé sur l'antenne de France Bleu Périgord. Cette décision fait suite aux annonces d'Edouard Philippe qui a décidé la fermeture "des lieux recevant du public" et "non indispensables à la vie du pays".

Les magasins et supermarchés, les pharmacies, les stations-essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse peuvent rester ouvert a expliqué le premier ministre Edouard Philippe. Les marchés sont également maintenus a annoncé le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat. Les restaurants, cafés, cinémas et discothèques, eux, restent fermés.

Cette décision est un soulagement pour Christelle Pénicaut, la présidente du syndicat des commerçants non-sédentaires du Sud-Ouest : "Les marchés étant en plein air, les risques de contamination sont quand même moindre que dans les grandes surfaces" explique-t-elle. Mme Pénicaut estime que les clients vont changer de mode de consommation : "Ils viendront acheter l'alimentaire frais sur les marchés que en grande surface où les fruits et légumes sont touchés par tout le monde".

C'est une très bonne nouvelle - Christine Pénicaut

Du monde sur le marché de Périgueux

A Périgueux, il y avait du monde ce dimanche matin sur le marché malgré les recommandations d'Edouard Philippe.

À ce jour, la Dordogne compte 7 cas de contamination au Covid-19 selon l'Agence régionale de santé.