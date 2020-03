Coronavirus en Dordogne : n'abusez pas de la dérogation pour vos déplacement

Une attestation est obligatoire depuis ce mardi midi pour sortir de chez vous. Le ministère de l'Intérieur l'a mise en ligne sur son site internet, mais si vous n'avez pas d'imprimante ou pas d'internet, vous pouvez la rédiger à la main sur papier libre. Il faut alors indiquer l'essentiel : vos nom prénoms et adresse, puis l'objet du déplacement, la date et la signature.

Il est donc facile de se procurer cette attestation, mais attention ! prévient le préfet de la Dordogne "l'objectif est _que chacun reste chez soi, et limite ses déplacements aux stricts besoins de la vie_, et toujours pour limiter e plus possible les contacts avec d'autres personnes pour ralentir la circulation du virus."

"il faut limiter ses déplacements aux stricts besoins de la vie" - Frédédic Périssat - préfet de la Dordogne.

Les seuls déplacements autorisés sont ceux :

entre le domicile et le travail , si le télétravail n'est pas possible et si le déplacement professionnel ne peut pas être différé

, si le télétravail n'est pas possible et si le déplacement professionnel ne peut pas être différé pour les achats de première nécessité (alimentation, pharmacie , garages automobiles, etc.) dans une liste limitée (la liste est ici)

, garages automobiles, etc.) dans une liste limitée (la liste est ici) pour se rendre chez le médecin, le kinésithérapeute, etc. pour des motifs de santé

pour la garde des enfants, un motif familial impérieux, ou l'assistance aux personnes vulnérables

pour promener son chien ou faire de l'activité physique, mais seul (pas de sport collectif)