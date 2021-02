Coronavirus en Dordogne : "Non, il n'y a pas de variant périgourdin"

Après le séquençage des cas de variants détectés en Dordogne, on connaît la souche du coronavirus en cause. Ce n'est pas un variant autochtone. Il a déjà été repéré dans d'autres territoires français.

Il n'y a pas de variant périgourdin du coronavirus. Le séquençage des cas de variants réalisé par l'Institut Pasteur à Paris permet de l'affirmer. Le variant détecté est une mutation du virus, déjà repérée en Ile-de-France, en Bretagne, à Mayotte et même dans d'autres pays d'Europe.

Des mutations du virus, il en existe des dizaines et des dizaines. Ce variant-là est plus contagieux à cause de la mutation de la protéine Spike du virus, celle qui permet au virus de s'attacher aux cellules. C'est ce qui explique pourquoi il s'est rapidement propagé dans les établissements de santé en Dordogne, 160 cas avaient été repérés dans six établissements.

En tout, 15 établissements de santé avaient été touchés par des foyers de contaminations au coronavirus (variant ou non-variant), une dizaine sont encore "actifs" selon l'Agence régionale de santé, avec l'apparition de nouveaux cas mais "les chaînes de contaminations sont cassées" assure le préfet, Frédéric Périssat, grâce au dépistage élargi.