Coronavirus en Dordogne : peut-on se promener sur la voie verte le long de l'Isle ?

"Avec mon accord, les municipalités de Boulazac et de Périgueux vont prendre un arrêté pour interdire la voie verte" annoncé ce matin, sur France Bleu Périgord, le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat. Plus question donc de se promener le long de la rivière Isle en pleine période de confinement. En effet, trop de personnes se promenaient encore sur ce chemin quelques jours après l’annonce du confinement.

"Je sais bien que c'est douloureux et je comprends la difficulté de nos concitoyens. Mais soyons tous solidaires et raisonnables" a déclaré le préfet de la Dordogne.

A la question "Va t-on mettre des barrières ?", "Nous verrons si nous avons besoin d'en arriver là" explique le préfet. "On ne va pas faire des points fixes avec des personnels de sécurité et avec un carnet à souche pour verbaliser les personnes. On va limiter les accès" continue Frédéric Périssat.

Limitons nos déplacements, quoi qu'il en coûte - Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne