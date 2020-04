Coronavirus en Dordogne : un premier mort dans un EHPAD du Périgord

L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine révèle un premier décès dû au coronavirus en Dordogne dans un EHPAD. Au total, 30 résidents seraient contaminés ou possiblement contaminés en Périgord.

Au total en Nouvelle-Aquitaine 137 EHPAD sur les 898 établissements ont des cas de coronavirus, soit 15% d'entre eux.

En milieu hospitalier cette fois, la Dordogne compte un décès (à l'hôpital de Périgueux), trois en unité spécialisée à Alzheimer (au verger des Balans à Annesse et Beaulieu).

Six personnes sont actuellement en réanimation et 23 hospitalisées à cause du coronavirus en Dordogne. Pour 102 cas officiellement déclarés et testés.