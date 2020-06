Coronavirus en Drôme-Ardèche : 56 cas liés au cluster d'Aubenas, un possible nouveau foyer à Étoile-sur-Rhône

Le coronavirus continue de circuler en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le 11 mai, l'Agence régionale de Santé (ARS) a recensé 24 clusters, ou foyers de transmission du coronavirus. Certains sont "cloturés", c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cas contacts positifs, mais une douzaine sont toujours en cours. Et sur ces 24 foyers dans la région, trois se trouvent en Drôme-Ardèche.

Le plus important reste le cluster qui a démarré dans le quartier des Oliviers à Aubenas. L'ARS compte maintenant 56 cas positifs qui lui sont liés : 46 Ardéchois et 10 Drômois, contre 38 cas comptabilisés le 17 juin dernier. Et il pourrait y en avoir beaucoup plus après le dépistage massif organisé ce mercredi. Les premiers résultats des tests devraient être connus en fin de journée ce jeudi.

Trois personnes testées positives autour d'un possible nouveau foyer à Étoile-sur-Rhône

Les deux autres clusters drôme-ardéchois, quant à eux, sont des clusters dits "cloturés" : celui autour de la collégienne d'Annonay et celui autour de l'école maternelle des Ors, à Romans-sur-Isère. Dans ces deux cas précis, l'enquête autour des cas contacts est terminée : il n'y a plus de nouvelles contaminations.

En revanche, l'ARS enquête sur un nouveau possible foyer de contamination à Étoile-sur-Rhône. Une personne a été dépistée positive au coronavirus, et deux de ses proches aussi. Une enquête a par ailleurs permis d'identifier 32 cas contacts, dont 17 sont considérés comme à risque. Mais à ce stade, il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un "cluster" au sens de Santé publique France.