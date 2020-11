Coronavirus en Ehpad : une infirmière iséroise témoigne au coeur de la 2e vague

Justine (prénom d'emprunt), travaille comme infirmière dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Isère. Dans un de ces Ehpad où cette seconde vague de Covid-19 frappe aussi fort, si ce n'est plus fort, que la première. Si cette fois les protections ne manquent pas autant qu'au printemps, garder des personnes âgées à l'isolement dans leur chambre reste compliqué et le virus circule malgré tout parmi un personnel déjà très sollicité et fatigué.

Des résidant qui malgré tout quittent les chambres et se serrent la main

Si dans les Ehpad il s'agit de tout faire pour isoler les malades des non-malades, la pratique reste plus difficile que la théorie. "Dès l'apparition des premiers cas, explique Justine, nous avons isolé tous les résidents dans leur chambre. Le problème c'est qu'avec la démence c'est parfois compliqué pour eux de comprendre qu'il faut qu'ils restent dans leur chambre et on a beaucoup de résidents qui continuent à se balader dans les couloirs". Et le port du masque n'est ici plus suffisant : "Ils vont voir les autres résidents, ils se serrent la main, échangent des journaux et oui c'est très compliqué de les isoler malgré les avertissements répétés". Le coronavirus circule donc d'autant plus vite.

Des personnels qui ne sont pas épargnés

Malgré des protections qui "nous donnent l'air de cosmonautes" explique Justine, la covid-19 gagne aussi beaucoup de salariés. Conséquence "c'est un peu le bazar". "_Nous sommes beaucoup de soignants à partir en congé pour covid_. Souvent on part seulement pour 7 ou 15 jours d'arrêt le temps de se reposer mais on a certaines collègues qui ont fini à l'hôpital et c'est un peu compliqué à gérer. Par exemple, d'un point de vue infirmier, on a dû changer nos horaires et on arrive un peu à un épuisement professionnel à force de revenir sur nos congés".

Il nous arrive de pleurer...

Une surcharge à laquelle s'ajoute le choc de ces décès supplémentaires, même si la mort est souvent présente en Ehpad. "C'est vrai qu'on a eu pas mal de décès en plus de ceux qui étaient prévus (une quinzaine pour cette 2e vague dans la maison de retraite de Justine) parce qu'effectivement en Ehpad on a l'habitude de voir nos patients mourir mais là où c'est plus difficile c'est par exemple dans notre unité Alzheimer, où les soignants sont en général beaucoup plus proches de leurs résidents, [...] et il nous arrive quand même de pleurer lors de décès et d'avoir du mal à accepter que ce virus accélère leur départ".

Moins permettre les visites ?

Contrairement au premier confinement les visites en Ehpad restent possibles cette fois-ci. Est-ce une bonne idée ? Justine est partagée. "Alors, déjà nous dans notre établissement il n'y a qu'un étage sur les trois autorisés à la visite, là où nous n'avons plus de cas de covid confirmé. Ce sont des visites sur rendez-vous, en présence d'un personnel de santé parce que le port du masque et les distanciations ne sont pas toujours respectées". "Pour moi, poursuit cette infirmière, il faut les autoriser parce que les résidents n'ont pas forcément eu beaucoup de visite depuis la première vague, que c'est compliqué moralement et que les patients sont en train de partir de dépression autant que de la covid ; mais je pense qu'il aurait fallu autoriser les visites pour les personnes en fin de vie et continuer l'isolement des personnes âgées qui ne sont pas en fin de vie".