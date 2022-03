Coronavirus en France : le nombre moyen de cas positifs continue de progresser

Les chiffres publiés par les autorités sanitaires ce dimanche confirment la tendance actuelle : le nombre moyen de cas positifs au Covid-19, calculé sur une semaine, continue de progresser en France. En parallèle, le nombre d'hospitalisations décroît.

La moyenne quotidienne sur sept jours s'établit à 89 002 contre 86 022 la veille, et 65 251 la semaine précédente. Mais dans le même temps, le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître sur une semaine, avec 20 566 patients concernés ce dimanche contre 20 917 une semaine plus tôt. Côté vaccination, 80,5% de la population totale a reçu au moins une dose de vaccin et 79,1% a un schéma vaccinal complet.