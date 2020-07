Coronavirus en Gironde : cet été restez à une distance de 20 canelés

À la veille des vacances scolaires, l'ARS a présenté les moyens mis en place pour l'été et, notamment, une campagne de communication pour maintenir la vigilance et inciter à l'application des gestes barrières. "Le virus est toujours présent" a précisé Michel Laforcade, le directeur général de l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Pour continuer d'appliquer les bons gestes, alors que le temps est plutôt propice à l'insouciance, la campagne se veut humoristique. On retrouve trois affiches différentes aux couleurs chaudes. La première met en scène un super- héros capé et masqué.

Une des trois affiches humoristiques pour l'été développées par l'ARS pour rappeler les bonnes pratiques sanitaires © Radio France - Laëtitia Heuveline

Sur la deuxième on peut voir un sac de plage ouvert sur le sable avec comme légende "les tubes de l'été". Pas de lambada au programme mais du gel hydroalcoolique ! On essaiera d'ailleurs de ne pas trop danser collé serré au camping, la dernière affiche rappelle les distances à respecter, mais pour les chauvins. 20 cannelés doivent nous séparer en Gironde, 16 huîtres, deux planches de surf ou bien un taureau landais avec comme précision "unité de mesure réservée à ceux qui courent vite".

Un mètre de distance = 16 huîtres, 20 canelés, 5 charentaises ou 19 châtaignes © Radio France - Laëtitia Heuveline

Michel Lafrocarde le rappelle : "On a essayé de le faire très adapté au territoire, une façon humoristique de rappeler qu'avec le masque, l'acte le plus propice à se protéger mutuellement". Et d'ajouter "On veillera dans les zones de forte concentration de touristes, gîtes, campings, colonies de vacances... on aura en tête qu'il faut qu'on puisse intervenir très rapidement"