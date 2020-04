Coronavirus en Gironde : Dassault prête deux Falcon à l'armée

L'avionneur, dont une partie des ateliers se trouvent à Mérignac en Gironde, participe à l'effort de guerre face au Covid-19.

Première mission à Brest

Deux Falcon, un 900 et un 8X aménagés pour accueillir 13 et 15 passagers, vont permettre d'assurer du transport de fret et de personnels civils mais pas de malades, n'étant pas équipés pour ce type de transport.

Intégrés au dispositif Résilience, les deux appareils ont décollé ce dimanche du Bourget. Direction Brest, d'où ils ont ramené vers l’Île de France 26 médecins et personnels médicaux qui avaient transporté des malades en Bretagne par train sanitaire.

Selon l'AFP, le partenariat entre Dassault et l'Armée de l'air est valable un mois et sera reconduit si besoin.