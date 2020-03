Coronavirus en Gironde : gestion de crise à Pessac, toutes les informations utiles

Le communiqué précise qu'une réunion de crise quotidienne entre le maire et les directeurs des services permettra d'adapter ce dispositif suivant l'évolution de la crise sanitaire.

Pessac à l’écoute des Pessacais 7 jours sur 7

Durant toute la durée de la crise, la Ville met en place un standard téléphonique du mardi au dimanche inclus de 8h30 à 17h et le lundi de 8h30 à 19h : 05 57 93 63 63. Le chat en ligne du site internet est accessible également 7 jours sur 7 sur les mêmes horaires.

Mise en place d’une plateforme numérique d’entraide

L’association SoBeezy, réseau d’entraide et de partage, lance, en partenariat avec la Ville de Pessac et le CHU, une opération de solidarité sur l’ensemble du territoire pessacais à destination des plus vulnérables. Dès aujourd’hui, les Pessacais désireux d’apporter leur aide à proximité de chez eux, dans leur rue, leur immeuble ou leur quartier et les personnes ayant besoin d’un coup de main peuvent s’inscrire sur la plateforme numérique en cliquant ici. Plusieurs services sont proposés :

- Appels téléphoniques de convivialité

- Réaliser des courses pour les personnes

- Promener un animal de compagnie

La Ville au côté des Pessacais

Les services municipaux se mobilisent pour assurer la continuité du service public.

- La police municipale assure des patrouilles régulières à proximité des pôles commerciaux, des zones économiques et industrielles et des parcs.

- Les parcs et jardins restent ouverts (sous réserve du renforcement des règles gouvernementales) UNIQUEMENT pour la pratique sportive de proximité. La police municipale renforce ses contrôles et pourra verbaliser. Les parkings de la Forêt du Bourgailh seront interdits au stationnement des voitures.

- Marchés : les marchés du mardi et du samedi sont maintenus avec une installation différente. Les distances entre chaque stand seront augmentées. Le marché Bourrec du dimanche est annulé.

- Ordures ménagères : les collectes se dérouleront ainsi : bac noir 1 fois par semaine, bac vert tous les 15 jours.

- La collecte des déchets verts en porte-à-porte est suspendu.

- Épicerie solidaire : L’épicerie solidaire Episol reste ouverte tous les matins.

- SDF : Une attention particulière est portée aux SDF qui sont suivis par le CCAS de Pessac. Ils peuvent faire la demande d’un hébergement s’ils le souhaitent.

Accueil des enfants du personnel de santé.

La Ville de Pessac a mis en place un accueil pour les enfants des personnels de santé et de services de secours, personnel municipal et métropolitain indispensables à la continuité du service public, personnel assurant la sécurité publique et personnel chargé de la sécurité des installations techniques et les personnels en charge des missions de transports publics.Les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis par groupe de 8 à 10 dans différents structures d’accueil. Les parents sont invités à se faire recenser à l’adresse mail suivante : enfance@mairie-pessac.fr

Pour les enfants de 0 à 3 ans, le service d’accueil familial ainsi que le service d’assistantes maternelles privée sont maintenus. Les parents sont invités à se faire recenser à l’adresse mail suivante : ccas@mairie-pessac.fr

Démarches d’Etat Civil

