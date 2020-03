Coronavirus en Gironde : la solution de la télé consultation

En cette période de crise sanitaire, le SAMU 33 / Centre 15 de Bordeaux déborde d'appels, près de 3000 dans les heures qui ont suivi l'allocution présidentielle ce jeudi. Même constat chez les généralistes.

"A sept heures moins le quart ce matin, raconte Antoine Mesnier médecin à Caudéran, j'avais six personnes sur mon parking qui me demandaient soit des arrêts de travail pour garder leurs gosses, soit du désinfectant pour les mains ou des renseignements pour se faire dépister. Ça s'accélère, les gens ne me parlent que de ça, ils sont très inquiets. On annule les consultations classiques, certains ne veulent même pas entrer dans mon cabinet."

D'où l'hypothèse d'avoir recours à la télé consultation. Légalisées par la CPAM en septembre 2018, les consultations à distance se développent à vitesse grand V. Stéphane Coïc, de la société Qare, qui est avec Doctolib l'un des deux principaux acteurs du marché français, multiplie les rendez-vous avec les praticiens.

Gains de temps des deux côtés

"Sur l'année 2019, nous avions 400 000 consultations réalisées en France et les projections de l'Assurance maladie tablaient sur trois fois, peut-être même quatre fois plus sur l'année 2020."

Des chiffres qui pourraient encore augmenter vu la situation actuelle. Avec 35 ans de pratique derrière lui, Antoine Mesnier avait sollicité la société avant l'arrivée du coronavirus. Et il n'y voit que des avantages.

Le reportage d'Arnaud Carré Copier

"D'abord ça permettrait de faire un gros tri, ça permettrait aux gens d'éviter de se déplacer. En fonction du questionnaire que le malade remplit avant pour savoir quels sont ses symptômes, ses antécédents, ça me permettrait de gagner beaucoup de temps. je pense que c'est une très bonne chose."

75 euros par mois, c'est en moyenne le coût de l'abonnement mensuel pour le médecin. Du côté du patient, l'accès au service est bien sûr 100% gratuit, seul le prix de la consultation étant à sa charge avant remboursement à hauteur de 25 euros par la sécurité sociale.