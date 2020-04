Coronavirus en Gironde : le laboratoire départemental en ordre de bataille

Son champ d’action habituel : le contrôle de l’eau du robinet et des eaux de baignade, la restauration scolaire, l’ostréiculture mais aussi la santé des vignes, de la forêt et même du bétail.

C’est d’ailleurs cette unité de santé animale qui sera entièrement rebasculée dans la lutte contre le Covid.

Une vingtaine de personnes mobilisées

"On a déjà dû faire face à un certain nombre de crises, rappelle le responsable du LDA33 Patrick Senegas.. On connaît tous les problématiques de grippe aviaire qui ont lourdement touché notre région. Mais il y a aussi eu des problématiques sur la tuberculose en ce qui concerne les bovins et d'autres crises de ce type là."

La laboratoire, qui dispose de locaux sur le campus de Pessac et à Villenave d'Ornon, est en train de finaliser la convention qui le liera avec le CHU de Bordeaux avec une double mission de transport et d’analyse. S’il gardera ses activités habituelles de contrôle sanitaire pour ne pas qu’une crise s’ajoute à une autre, il mettra à disposition un tiers de ses effectifs soit une vingtaine de personnes.

"Ce qu'on va faire sur nos sites, précise Patrick Senegas, ce sont les tests sérologiques parce qu'on a les machines et les locaux. En ce qui concerne les test PCR, c'estr le CHU qui pilote et nous on met à disposition nos techniciens et notre soutien logistique."

Le LDA 33 est donc en ordre de bataille. Bataille qui devrait débuter début mai avec un objectif de plus de 2000 tests PCR par jour au sein de la plateforme du CHU.