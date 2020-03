Coronavirus en Gironde : "Le système de soins n'est pas du tout saturé"

Comment qualifieriez-vous la situation en Gironde aujourd'hui ?

Xavier Combes : La situation en Gironde au niveau de la prise en charge des patients est parfaitement gérée. On est dans une région où le nombre de cas reste faible par rapport au reste de la France. Il augmente mais comme partout. Les cas graves sont gérés avec les moyens adaptés, il n’y a pas de dépassement des capacités hospitalières. Après, l’épidémie évolue, les structures hospitalières se mettent en posture d’accueillir encore plus de patients. Il y a de la déprogrammation, de la libération de lits, donc la capacité d’accueil pour des patients présentant ou qui présenteront une forme grave d’infection par le Covid-19 va être augmentés dans toutes les structures hospitalières. Pour l’instant, le système de soins n’est pas du tout saturé et les capacités ne sont pas du tout saturées

On est appelé régulièrement pour savoir si un enfant peut aller à l’école, ce n’est pas au SAMU, ce n’est pas au 15 de répondre à cet appel. Des gens font des accidents, des gens font des infarctus et il ne faudrait pas que ces gens soient pénalisés parce qu’on mettrait plus de temps à leur réponde.

Ce qui vous inquiète, c’est l’explosion des appels téléphoniques ?

Depuis une semaine, on est à plus de 2500-3000 appels par jour, on a doublé notre activité. Bien sûr on va augmenter le nombre de médecins qui répondent au téléphone mais on est dans des augmentations extrêmement importantes et qui mettent en difficulté le fonctionnement du SAMU. Les gens n’ont pas arrêté d’être malades pour d’autres problèmes de santé. Des gens font des accidents, des gens font des infarctus et il ne faudrait pas que ces gens soient pénalisés parce qu’on mettrait plus de temps à leur réponde. On est appelé régulièrement pour savoir si un enfant peut aller à l’école, ce n’est pas au SAMU, ce n’est pas au 15 de répondre à cet appel. Si c’est une fois, ce n’est pas grave. Mais le problème c’est que ça se répète des centaines voire des milliers de fois et ça sature les SAMU. C’est vrai en Gironde et c’est vrai dans tous les départements en France. Les gens ont oublié que le Centre 15 est un numéro d’urgence. Les gens qui à juste titre s’interrogent, doivent d’abord appeler le numéro public d’information, le 0800 130 000

Le pic n'a pas encore été atteint ?

A priori non, c’est ce que rapportent les épidémiologistes. On est en augmentation de cas, le pic va être atteint dans quelques jours. Vous dire si c’est dans cinq, dix ou quinze jours, je n’ai pas les informations suffisantes pour le dire. Il y a encore des parts d’incertitudes qui sont notamment liées aux différentes mesures qui sont prises pour essayer de diminuer l’intensité de ce pic. Les fermetures de crèches, d’écoles dont des mesures qui vont dans le sens d’une diminution de la propagation de l’épidémie.

A-t-on une explication rationnelle au fait que la Gironde soit jusqu’ici relativement épargnée ?

Non. Quand on regarde l’Italie, l’Italie du Nord a été beaucoup plus impactée que l’Italie du Sud. On a des cas dans notre département (ndlr : neuf cas recensés à la date du jeudi 12 mars) et dans notre région, on a en moins que dans le Grande Est ou en Corse mais il n’est pas du tout certain que cela se vérifie et se confirme dans les semaines à venir. Il y a peut-être simplement un décalage. Il y a des régions plus touchées que d’autres. Est-ce que ça va continuer à se confirmer ou est-ce que toutes les régions vont-être à un moment atteintes avec un même niveau d’intensité ? Pour moi, impossible de le dire aujourd’hui.