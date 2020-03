Coronavirus en Gironde : les pharmaciens respirent un peu mieux

« C’est du jamais vu ! Lundi, on a fait deux journées en une ». Ce pharmacien de Mérignac est encore sous le choc. « Ça a été une explosion, comme dans les magasins d’alimentation. Renouvellements d’ordonnances pour les traitements longue durée, paracétamol, sprays. De la folie jusqu’à mardi midi. »

Impression confirmée par Pierre Béguerie, pharmacien à Bidart et président du conseil central A (titulaires d’officine) de l’ordre national. « Le discours présidentiel a eu l'effet inverse de celui attendu. Les gens se sont imaginés que tout allait fermer. La nature humaine est comme ça mais j’ai assisté à des comportements irrationnels. On a eu quelques soucis avec les grossistes répartiteurs qui ont dû absorber le choc mais on revient à la normale progressivement. »

Les masques ne sont pas à vendre

Un jour et demi où il a fallu expliquer qu’il n’y avait plus de stock de gel hydroalcoolique mais que le savon c’était aussi bien, que le Doliprane ou le Dafalgan était limité à une boite par client, deux maximum s’il était malade, et que les masques, quand il en restait, étaient uniquement destinés aux personnels de santé.

La question des masques qui a parfois cristallisé les comportements. En Gironde, qui n’est pas un département prioritaire, les pharmacies ont reçu en grande majorité à partir de ce mercredi des masques chirurgicaux à destination des médecins généralistes et des infirmières. A raison de dix-huit masques hebdomadaires par professionnel. Les masques FFP2 étant réservés, au moins dans un premier temps, aux zones les plus touchées du territoire.

Pour les pharmaciens aussi, la lutte contre le Covid-19 ne faite que commencer. © Radio France - Arnaud Carré

Depuis la mise en place des mesures de confinement, l’activité des officines s’est réduite mais la baisse d'activité ne devrait pas entraîner de mesures de chômage selon Pierre Béguerie.

"Le coup de feu est passé, concède cette pharmacienne bordelaise, mais c'est particulier. On a des informations anxiogènes et on doit tout garder pour nous. On a comme l'impression d'être dans un mauvais film."

La Gironde compte 529 pharmacies soit une moyenne d’une officine pour 2681 habitants.