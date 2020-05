Coronavirus en Gironde : les pharmacies peinent à s'approvisionner en masques grand public

Selon les fournisseurs et le type de masque commandé, les délais d'approvisionnement sont parfois longs pour les pharmacies. D'autant plus que la demande est très forte depuis que l'autorisation a été accordée aux pharmaciens d'en vendre.

Sur la porte d'une pharmacie du centre-ville de Bordeaux, un écriteau "pas de masques" est accroché depuis plusieurs semaines. Et même si les pharmacies ont désormais l'autorisation, depuis le dimanche 26 avril, de vendre des masques grand public, de nombreuses officines n'ont pas de stock et demandent à leurs clients, très nombreux, de patienter. Les délais d'approvisionnement sont parfois longs.

La demande est énorme !

Le lendemain de l'autorisation accordée aux pharmacies de vendre des masques grand public, François Franchaud a vu la demande augmenter dans sa pharmacie du Grand Parc, à Bordeaux. "Les gens ont entendu à la télé, à la radio...la demande est forte." A la Teste-de-Buch, une pharmacienne confirme : "la demande est énorme ! On va recevoir une grosse quantité de masques à plis mais les délais sont plus longs pour les masques en tissu."

Les délais d'approvisionnement varient selon les fournisseurs et le type de masque demandé. Les moins chers, ceux à usage unique, semblent se trouver assez facilement. Mais les masques lavables sont plus difficiles à obtenir. "On n'est pas les seuls à en commander, malheureusement" explique François Franchaud. Les collectivités, notamment, préparent le déconfinement et ont passé commande. "On va en recevoir en petites quantités, au fil de l'eau. Je pense que ça va se débloquer d'ici quinze jours-trois semaines" conclut le pharmacien. D'ici là, mieux vaut passer un coup de téléphone à la pharmacie avant de se déplacer, pour s'assurer qu'il y en a en réserve.