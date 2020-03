Coronavirus en Gironde : les routiers sont sympas, VINCI aussi

Les routiers qui descendaient l’A10 en direction du sud et qui ont fait une pause au niveau de Saint-André-de-Cubzac ont eu la surprise de voir des agents leur proposer de quoi trouver la route moins longue.

Alors que nombre d'entre eux s'étaient inquiétés la semaine dernière de la difficulté à trouver des repas chauds sur certaines aires d'autoroutes en période de crise sanitaire, ils ont cette fois pu bénéficier gratuitement d'un vrai dîner.

Rebelote la semaine prochaine

"On avait fait appel à un traiteur qui nous avait préparé de la paella au poulet et de la paella au poisson, raconte Raphaëlle Montagu-Dardaine de la direction régionale Ouest-Atlantique. Elles étaient déjà toutes prêtes. On a ajouté un dessert et une boisson et le chauffeur repartait avec son sac." Au total, une soixantaine de repas ont été servis.

Les premiers sont arrivés dès 17h30. - VINCIAutoroutes

Au-delà du coup de pouce à une profession qui continue à travailler malgré le Covid-19, c'est aussi l'occasion pour l'exploitant de soigner son image auprès des routiers. "_Leur accueil est excellent même si souvent on ne parle pas la même langue. On a eu une opération similaire sur l'aire de Meillac (ndlr : toujours en Gironde dans le sens sud-nord) mercredi dernier qui a remporté beaucoup de succès et certains sont mêmes revenus sur l'Estalot. Je les invite d'ailleurs à revenir la semaine prochaine sur l'aire de Meillac mardi et celle de l'Estalot jeudi._"