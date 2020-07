Coronavirus en Gironde : où se faire dépister ?

Vous souhaitez aller vous faire dépister en Gironde ? L'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine lance une campagne de dépistage gratuit "pour aller vers des publics ayant des difficultés d'accès aux soins" et dans les lieux identifiés comme des endroits de passages des touristes. Ces tests sont remboursés à 100% par l'Assurance maladie, précise l'ARS. Vous pouvez venir sur place sans rendez-vous, munis de votre carte vitale et d'une pièce d'identité.

Cette campagne, précise l'ARS, vise à "prévenir et casser les chaînes de transmission du virus". L'agence incite fortement la population à participer. C'est un test virologique RT-PCR, soit un prélèvement par voie nasale, qui sera pratiqué. Ce test permet de déterminer si, à un moment T, la personne est porteuse du virus. Pas si elle l'a contracté auparavant. Les résultats du test sont connus sous 24 heures.

Liste des prochains dépistages gratuits en Gironde

* A Arcachon : du lundi au vendredi de 12h à 14h sur le parvis de la gare d’Arcachon

* A la Teste-de-Buch : du lundi au vendredi de 13h à 15h, sur le parking de la plage du petit Nice

* A Lacanau : les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 juillet de 10h30 à 12h30 à Lacanau océan, «L’Escoure», sur la place de l'Europe (à côté de l’office de tourisme). D’autres dates sont prévues jusqu’à la mi-août et seront communiquées ultérieurement.

* A Vendays Montalivet, les mercredi 22 et 23 juillet de 10h à 12h pour les saisonniers.

Puis les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h pour tout public, plage de Montalivet sur l'esplanade sud à l’aéroport de Mérignac. Plus d'informations à venir.

* A Lège-cap-ferret : le lundi 27 juillet de 9h à 12h sur le marché du Cap Ferret.

* A l'aéroport de Mérignac, plus d'information à venir.