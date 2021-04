Coronavirus : en Haute-Garonne, la stratégie vaccinale se réorganise pour s'étendre au moins de 55 ans

Depuis le lundi 12 avril, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte à tous les Français âgés de 55 ans et plus. Dans les semaines à venir, cette vaccination va s'étendre au moins de 50 ans et donc, mobiliser des moyens colossaux pour passer à un autre pan de la vaccination. Les petits centres où l'on injecte 100 à 200 doses par jour laisseraient leur place au profit des vaccinodromes qui eux, tournent plus entre 1.000 et 2.000 injections à la journée.

Unifier les moyens pour vacciner plus...

"Dans les semaines à venir, il y aura une adaptation et une optimisation de l'offre pour la population générale" indique Stéphane Oustric à France Bleu Occitanie. Le Président de l'Ordre des Médecins en Haute-Garonne sait que la Préfecture et l'ARS (Agence Régionale de Santé) travaillent sur une réorganisation de la vaccination pour "proposer le vaccin à la population générale, à commencer par les moins de 55 ans. On prévoit une forte activité de vaccination".

Un cap devrait donc être franchi dans les semaines à venir, selon Nicolas Homehr, médecin généraliste à Lherm et président de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Toulouse : "On est passé de 75 ans à 60 ans, puis 55 ans, c'est le moment d'élargir. C'est donc logique que de regrouper les centres de vaccination qui faisaient entre 100 et 200 doses par jour pour les regrouper sur des centres de type vaccinodrome où on pourrait faire 800 à 1 000 doses par jour et 2 000 pour les plus gros. On aura des populations plus jeunes et qui pourront se déplacer" affirme le médecin haut-garonnais.

...sans pour autant délaisser les plus précaires

Pour autant, de nombreux seniors ne sont pas encore vaccinés, c'est le cas dans le Tarn par exemple où près de 40 % des plus de 75 ans ne sont pas vaccinés contre la Covid-19. "Les vaccibus continueront à aller voir les personnes à mobilité réduite et consulter ceux qui habitent dans un coin reculé du département. Tous les centres de vaccination ne vont pas disparaître" toujours selon le président du CPTS Nicolas Homehr.

L'ARS Occitanie et la Préfecture de Haute-Garonne doivent détailler les modalités de cette nouvelle stratégie vaccinale en milieu de semaine.