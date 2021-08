Coronavirus : en Haute-Vienne et en Corrèze, la situation sanitaire se tend mais reste sous contrôle

La région Nouvelle-Aquitaine connaît, dans son entièreté, un reflux de l'épidémie de Covid-19. Le taux d'incidence semble baisser légèrement, même si le nombre d'hospitalisations grimpe. Mais, en Haute-Vienne comme en Corrèze, c'est plutôt l'inverse qui se produit.

Pour preuve, le taux d'incidence en Haute-Vienne : alors qu'il était sous le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants il y a deux semaines, il a rapidement grimpé pour atteindre en cette fin de semaine 77,9 cas pour 100 000 habitants. Idem en Corrèze où alors que la situation s'était stabilisée à près de 125 cas pour 100 000 habitants il y a une semaine, le taux d'incidence atteint désormais 144 cas pour 100 000 habitants.

"On a du mal à produire des explications très précises, explique Sophie Girard, directrice de l'Agence Régionale de Santé en Corrèze, mais avec la mise en place du pass sanitaire, le nombre de tests a augmenté. De plus, les vacanciers commencent à revenir dans leur département" ce qui semble faire augmenter ce nombre de cas positifs.

Les hospitalisations restent pour autant modérées

Actuellement, il y a 61 personnes hospitalisées pour Covid-19 en Haute-Vienne et en Corrèze. "La situation reste sous contrôle, il n'y a pas d'afflux mais _on sent que la situation peut s'aggraver dans les prochaines semaines_" note François Négrier, le directeur de l'ARS en Haute-Vienne. Les autorités sanitaires s'inquiètent effectivement du nombre de retours de vacances et de la rentrée qui se préparent. Le message est le suivant : "n'attendez pas la rentrée pour vous faire vacciner". Preuve à l'appui : selon l'ARS de la Corrèze, 90% des personnes hospitalisées dans les centres corréziens ne sont pas vaccinés.

L'opération de vaccination à Saint-Martial reconduite à la rentrée

Néanmoins, le tableau dressé par les autorités sanitaires n'est pas tout noir. La vaccination semble progresser, notamment chez les jeunes. "Il est vrai que cette classe d'âge a accédé à la vaccination plus tardivement, souligne François Négrier. "Mais _la vaccination augmente chez les 12-17 ans, avec 55% de personnes vaccinées en Haute-Vienne._" En Corrèze, elle augmente aussi mais cela reste le taux le plus faible, avec 48,7% de personnes vaccinées entre 12 et 17 ans. "C'est un bon niveau mais pas suffisant" résume Sophie Girard.

Les opérations de vaccination restent donc accessibles, à Limoges, Brive ou Tulle. Ce samedi, à l'Espace des Trois Provinces de Brive, des créneaux sans rendez-vous sont prévus entre 14 heures et 17 heures. L'ARS de la Corrèze continue également sa politique de vaccination dans les quartiers de politique de la ville à Brive. A Limoges, selon nos informations, l'opération organisée au centre commercial Saint-Martial sera reconduite à la rentrée dès le début du mois de septembre, les jours de grande affluence (mercredi et samedi).