Coronavirus en Indre-et-Loire : le premier cas tourangeau revenait du rassemblement religieux de Mulhouse

Toutes les régions métropolitaines sont désormais touchées par l'épidémie de coronavirus. La nôtre, qui était jusqu'ici épargnée, compte maintenant deux cas. Un homme de 40 ans originaire de l'Eure-et-Loir, hospitalisé à Orléans. Et une femme de 73 ans habitant en Indre-et-Loire, et qui elle est hospitalisée au CHRU de Tours.

Pas de signe de gravité chez ces deux patients

On ne sait pas où cette femme habite ni quand elle a été hospitalisée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle revenait du rassemblement religieux de Mulhouse, cette semaine de jeûne qui a eu lieu du 17 au 24 février et à l'issue duquel plusieurs contaminations ont été détectées. Près de 2000 évangélistes étaient sur place, et le préfet du Haut Rhin l'avoue, il n'y a "aucun moyen de savoir qui était réellement présent". Il n'y avait pas d'inscription et les participants venaient d'un peu partout en France, voire d'autres pays.

Des enquêtes en cours pour retrouver proches et contacts

Une enquête qui sera un peu moins compliquée chez nous, en Indre-et-Loire. Des investigations sont actuellement menées par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et la Cellule régionale de Santé Publique France, auprès de ceux avec qui la patiente tourangelle a été en contact. Il s'agit des proches bien sûr, familles et amis, mais aussi d'autres personnes éventuelles, rencontrées par exemple dans un milieu scolaire ou sportif.

Soit le contact est considéré comme rapproché et la personne en question va donc être confinée chez elle. Soit le contact est faible et alors la personne va vérifier régulièrement sa température. Au moindre symptôme, il faudra évidemment qu'elle appelle le 15. Quant au rassemblement religieux de Mulhouse auquel cette tourangelle de 73 ans a participé, le directeur général de la santé invite tous ceux qui y étaient à se surveiller et à appeler également le 15 en cas de symptômes.

L'état clinique des 2 patients de la région ne présente pas de signe de gravité.