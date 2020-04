Coronavirus en Isère : du matériel resté dans les collèges prend le chemin des hôpitaux

Les 96 collèges publics isérois sont peut-être vides d'élèves en ce moment mais ils ne sont pas sans activité. C'est ainsi que les personnels des établissements ont rassemblé cette semaine dans les cuisines des collèges et livré aux hôpitaux de Grenoble, Vienne et Bourgoin-Jallieu pas moins de "29 850 charlottes, 24 100 surchaussures et 3 500 kits visiteurs (charlottes, chaussures et blouses)" dit le communiqué du Conseil Départemental.

La distribution a été réalisée aujourd’hui en lien avec l'Agence Régionale de santé

La répartition des dons du département de l'Isère ce jeudi - Extrait de communiqué

Les cuisines des collèges de Tullins et Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ont également permis de livrer lundi des plateaux repas à 4 Ehpad. Le Département indique également mobiliser "_les 50 imprimantes 3D des collèges isérois pour aider les hôpitaux isérois, le CHU de Grenoble en tête_, à maintenir et à parfaire son matériel de protection contre le Covid-19"