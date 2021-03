Coronavirus en Isère : la situation se dégrade, les chiffres du CHU Grenoble-Alpes

Le CHU Grenoble-Alpes et l'ensemble des établissements du territoire de santé du Sud-Isère constate que la situation se dégrade. Depuis une semaine, les hospitalisations de patients COVID, ont augmenté de 24 %, et le taux d'incidence est de 336 pour 100.000 sur la période 20 au 26 mars.

Suite de la deuxième vague ou troisième vague ? Là n'est plus la question pour les soignants du territoire hospitalier Grenoble-Sud-Isère. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de patients COVID repart à la hausse, après un long "plateau haut".

Conserver les gestes barrières !

Les responsables des établissements de santé du territoire appellent donc en priorité l'ensemble de la population à continuer à respecter au maximum les gestes barrières et à observer des comportements responsables.

24% d'hospitalisations en plus en une semaine

Au 28 mars, le CHUGA annonce que le nombre de personnes hospitalisées pour COVID est de 292, dont 60 en soins critiques. C'est une augmentation de 24 % en une semaine ! Tendance évidemment inquiétante. Au plus fort de la "deuxième vague", en novembre, le maximum d'hospitalisations est montée à 538.

Les chiffres du CHU Grenoble-Alpes - CHUGA

Réorganisations nécessaires

Comment faire face à cette "nouvelle vague" ? Réponse de la direction du CHUGA : "l’ensemble des établissements publics et privés du territoire Grenoble-Sud-Isère se réorganisent et augmentent leur capacité de prise en charge, notamment avec l’ouverture, à ce jour, de 10 lits de réanimation supplémentaires. La réaffectation des ressources médicales et soignantes nécessaires à ces réorganisations, impliquent aujourd’hui un ralentissement de l’activité programmée, en préservant la prise en charge des urgences vitales, des urgences fonctionnelles et des activités de cancérologie diagnostiques et thérapeutiques que ce soit en ambulatoire ou en conventionnel".

