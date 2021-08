Coronavirus en Isère : le nombre de cas repart à la hausse

Le taux d’incidence en Isère est toujours en-dessous de la moyenne nationale : 172 pour 100 000 habitants. Mais attention, il est aussi au-dessus du seuil d’alerte, 50 pour 100 000 habitants.

Depuis une semaine, le nombre de patients hospitalisés augmente. Ils sont 114 ce mercredi 4 août , contre 90 fin juillet. Parmi eux, 16 sont en soins critiques. "Nous amorçons la 4ème vague", alerte Martine Haddad, directrice adjointe du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu. Rappelons qu’ils étaient plus de 130 en réanimation dans le département au plus fort de la deuxième vague, en novembre dernier.

La vaccination comme solution

Parmi les patients hospitalisés, la plupart sont non vaccinés ou non complètement vaccinés. En Isère, 52,9% de la population de plus de 12 ans est complétement vaccinée. "Ca avance, mais nous sommes loin de l’immunité collective", prévient l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et les départs en vacances freinent le rythme de vaccination. Plus de 13 000 doses ont été injectées lundi dernier, contre 7 500 ce lundi 2 août.

80 000 créneaux de vaccination sont ouverts chaque semaine en Isère. Le centre de vaccination d'Alpexpo à Grenoble, est notamment ouvert tout l'été, 7 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous.