Coronavirus : en Isère, les laboratoires médicaux en ordre de bataille pour dépister la population

"Ça fait un petit peu tousser, ça grattouille" tente de rassurer Nicolas, le papa de Paul, 6 ans, alors qu'une biologiste réalise le test nasal de dépistage du coronavirus au centre de prélèvement d'Oriade-Noviale à Saint-Ismier. Dès l'apparition de symptômes, ce père de famille s'est directement rendu chez son médecin traitant pour qu'un test soit prescrit à son fils.

"Paul a seulement eu de la température, jusqu'à 40°C, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire tester. D'autant que je n'ai pas envie qu'il contamine d'autres enfants à l'école ou des proches" - Nicolas, le papa de Paul, 6 ans.

Ces tests ont été produits aux Etats-Unis par l'entreprise Roche, dont le siège français se trouve à Meylan dans la vallée du Grésivaudan. "La priorité a été de mettre au point un test qui permet de dire si une personne a été contaminée ou non. Toutes les équipes ont été mobilisées et on a conçu le test de virologie en six à huit semaines alors que d'ordinaire, il faut, dans le meilleur des cas, 18 mois" explique Michel Guyon, directeur marketing de Roche France.

Aujourd'hui, il existe deux types de tests : un premier dit virologique, puisqu'il recherche la présence du virus dans le corps. Il se réalise par un prélèvement nasal pas forcément très agréable.

L'autre test, plus récent, est un test sérologique. Lui va chercher la présence d'anticorps pour déterminer si la personne testée a été en contact avec le virus. Une simple prise de sang permet de réaliser ce test.

Une phase massive de test

Au contraire du test virologique, uniquement réalisable sur ordonnance, la prise de sang pour savoir si on a été en contact avec le coronavirus est ouverte à tous. C'est le choix de Laurence, 40 ans. "J'ai eu des symptômes début mars, c'est pour me rassurer. Comme c'est une possibilité, je préfère faire le test" dit-elle.

Une machine qui analyse les tests de dépistage du coronavirus dans les locaux d'Oriade-Noviale à Saint-Martin d'Hères. - Olivier Vidon

Par contre, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale et coûte une vingtaine d'euros. Prescrit par un médecin, le prélèvement nasal est lui remboursé et coûte environ 70 euros. Dans les deux cas, les résultats sont disponibles après 24 heures d'analyses.

Des tests complémentaires

Le test sérologique peut, dans le cas de Laurence, être un examen "de curiosité", pour savoir si l'on a vraiment été en contact avec le coronavirus. Mais il peut aussi compléter le test virologique. "On sait que ce test peut être négatif par manque de sécrétions nasales alors que les symptômes cliniques sont là" précise Olivier Vidon, président des laboratoires Oriade-Noviale. "On peut demander une sérologie et cela confirme ou non les suspicions, même si on a pas les éléments pour dire si l'immunité est protectrice ou pas" poursuit-il. En gros, impossible de dire si la personne a été en contact avec le coronavirus il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois.

C'est dans ces machines que les tests sont analysés - Olivier Vidon

"Maintenant, on est passé dans un dépistage qu'on pourrait dire de cluster, c'est à dire que l'on cherche des patients zéro. Nos informations pourront ensuite guider les brigades contacts pour trouver et casser les chaînes de contamination" explique Olivier Vidon.

La production de tests au niveau mondial par le laboratoire Roche ne devrait pas diminuer de si tôt puisque les opérations hors Covid reprennent petit à petit dans les hôpitaux en France et en Isère. Désormais, en plus du rendez-vous traditionnel chez l'anesthésiste, il faudra aussi réaliser un test de dépistage avant chaque opération.