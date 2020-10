Coronavirus en Isère : le couvre-feu étendu à tout le département

Grenoble Alpes Métropole est en zone d'alerte maximale. Le port du masque y est obligatoire sur les 49 communes et c'est rappelé sur les panneaux d'informations

Le discours du Premier Ministre Jean Castex, accompagné de plusieurs de ses ministres dont l'Isérois Olivier Véran, ministre de la santé, a détaillé les nouvelles mesures qui s'appliquent à la France. Le couvre-feu qui ne s'appliquait jusque-là qu'à la Métropole de Grenoble va donc s'étendre à l'ensemble du département de l'Isère. Une cinquantaine de départements sont aujourd'hui entièrement concernés par cette mesure de couvre-feu de 21h à 6h, cela dès vendredi minuit.

Toutes les autres restrictions déjà mises en place en deux temps, fin septembre et début octobre, comme la fermeture des bars ou des salles de sports, la limitation des rassemblements et le respect strict des normes sanitaires, ces restrictions sont conservées.

Des hôpitaux dans le dur

La nouvelle carte des départements touchés en France - Ministère des Solidarité et de la Santé

Les hôpitaux du départements font tous état de nombreux malades, comme le CHU Grenoble-Alpes, ce jeudi, encore dans une conférence de presse très claire et alarmante. "Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes" précise Olivier Véran, "l'ensemble des opérations programmées, hors chirurgie ambulatoire et cancérologie sont reprogrammées".

Le département de l'Isère, et encore plus spécifiquement la métropole de Grenoble étaient considérés en état d'alerte maximal. Mais ce statut-là ne veut plus vraiment dire grand-chose.

"A ce stade", "pour le moment'"

La situation semble s'empirer de jour en jour, et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenu à préciser ce matin que le confinement de l'ensemble du pays n'était pas encore une option retenue "à ce stade". Pour le moment, les restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 21h. Pour le moment.