Coronavirus : les agences de voyages doivent faire face aux annulations de voyages en Italie

L’Italie a annoncé pour l'heure 7 décès à cause du coronavirus en Lombardie et en Vénétie, 229 cas de contaminations et des mesures de confinement ont été appliquées pour plus de 50.000 personnes. La situation inquiète en France, particulièrement ceux qui ont prévu de s'y rendre.