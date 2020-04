Coronavirus : en Mayenne, 100.000 masques pour celles et ceux qui ont un contact régulier avec le public

L’essentiel du stock de 100.000 masques est destiné aux personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile, aux établissements médico-sociaux pour adultes handicapés et aux personnels exerçant dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance et de l’accueil familial.

L'ensemble des Ehpad de la Mayenne sont pourvus grâce aux stocks gérés par l’Agence Régionale de Santé.

Environ 20 000 masques sont réservés à l’ensemble des communes et établissements publics pour couvrir les besoins des salariés en contact régulier avec le public. 115 communes et 198 sites seront approvisionnés par les pompiers avec le soutien de la Protection Civile et de la Croix Rouge.

La semaine dernière, 25.000 masques avaient été distribués notamment aux services d’aide à domicile.