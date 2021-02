Coronavirus : en Mayenne, 3.020 nouveaux rendez-vous de vaccination disponibles

A partir de ce mardi 23 février, vous pourrez de nouveau prendre rendez-vous en Mayenne pour vous faire vacciner contre la Covid-19. Un peu plus de 3.000 créneaux seront disponibles pour des premières injections entre le 1er et le 27 mars.

Vous avez peut-être du mal à obtenir un rendez-vous pour vous faire vacciner contre la Covid-19 en Mayenne en cette fin février, vous êtes plusieurs en tout cas à le signaler à France Bleu Mayenne. L'ARS des Pays de la Loire et la Préfecture de la Mayenne annonce une nouvelle étape : à partir de ce mardi 23 février, de nouveaux créneaux de rendez-vous vont s'ouvrir.

Précisément 3.020 nouveaux rendez-vous pour une première injection. Ce sera avec le sérum Pfizer, de nouvelles doses ont été livrées après plusieurs semaines de pénurie et c'est pour cela que vous ne pouviez plus prendre aucun rendez-vous.

Vous êtes concerné si vous avez plus de 75 ans ou si vous êtes plus jeune mais atteint de pathologie à haut risque. Vous pourrez appeler à partir de ce 23 février, dès 8 heures. Les rendez-vous seront programmés dans les huit centres du département, entre le 1er mars et le 27 mars prochain.

Des prises de rendez-vous par téléphone uniquement

Attention, pour prendre rendez-vous, c'est désormais uniquement par téléphone, au 02.43.53.53.00. Ce n'est plus possible par internet car en Mayenne, tous les habitants n'ont pas la même qualité de connexion et donc pour les autorités, tout le monde n'est pas à égalité pour arriver à décrocher une date de vaccination.

Selon l'ARS, après sept semaines de vaccination, nous en sommes à la date du 22 février à 21.312 doses de vaccin administrées en Mayenne. Et dans les prochains jours, les médecins généralistes vont pouvoir vacciner avec le sérum Astra Zénéca les professionnels de santé, et ensuite les Mayennais de 50 à 64 ans considérés à haut risque.