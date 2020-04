Coronavirus : en Mayenne, accélération du dépistage pour les résidents et soignants des EHPAD

Il y a près de 300 décès dans les hôpitaux des Pays de la Loire à cause du coronavirus selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé ce 23 avril. Il y en a également à déplorer dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD.

Cela correspond à 10 décès maximum en Mayenne, avec un nombre de cas désormais porté à 29 chez les résidents des EHPAD et à 10 pour leurs soignants.

La préfecture annonce donc ce 23 avril, une accélération du dépistage dans ces établissements entamée depuis ce 21 avril pour les résidents comme les soignants car il semble que la contamination vienne notamment des soignants, porteurs asymptomatiques.

Alors est-ce-que le dépistage n'arrive pas trop tard ? Pour Valérie Jouet, directrice déléguée de l’agence régionale de Santé en Mayenne, la réponse se doit d'être graduelle.

Aujourd'hui, on engage une campagne de dépistage plus systématique avec six établissements qui se sont impliqués. Pour autant, depuis le début de la crise, des tests ont déjà été faits dans quatre structures, dès qu'il y avait une personne symptomatique.