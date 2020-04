Coronavirus : en Mayenne, on cherche des volontaires pour la distribution de 300.000 masques, les May'Masques

Devenez volontaire pour distribuer les May'Masques. Le conseil départemental de la Mayenne lance un appel aux bonnes volontés pour la distribution des 300.000 masques qu'il a récemment commandés, soit un masque par habitant.

Ces équipements de protection, fabriqués par la société TDV Industries, conditionnés en sachet individuel, seront déposés, début mai, dans la boîte aux lettres de chaque habitation, y compris les logements collectifs.

"La Mayenne est une terre solidaire et l’engagement l’une de nos valeurs fortes. Je ne doute pas que cet appel citoyen au volontariat suscitera une forte mobilisation. Ce temps de confinement qui restreint nos relations, fait naître des élans de générosité que nous constatons tous les jours. Aussi, je remercie tous les Mayennais qui se porteront volontaires, tout en les incitant plus que jamais à continuer à respecter strictement les mesures de confinement et les gestes barrières" explique dans un communiqué Olivier Richefou, le patron de l'exécutif mayennais.