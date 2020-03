Coronavirus - En Mayenne, des couturières confectionnent des blouses pour les soignants

Le magasin "Coccin'elles Tissus" à Château-Gontier-sur-Mayenne a été en quelque sorte réquisitionné pour faire des tenues pour le personnel du Centre Hospitalier du Haut-Anjou mais aussi les Ehpad et les hôpitaux de campagne.

La propriétaire de la boutique Chloé Ouvrard et des couturières bénévoles se sont mises à l'oeuvre en un temps record : "on fait des blouses, la tenue complète du bloc. C'est le maire qui m'a appelé et il m'a dit qu'il fallait que j'ouvre ma boutique tout de suite. C'est la municipalité qui paie les tissus. Les délais sont très courts, tout doit être prêt pour ce lundi. On aide comme on peut. Avec mon associée, en parallèle, on fait aussi des masques en tissu lavables qu'on a distribués dans les commerces".

Des masques, précise la gérante du magasin, qui ont été vus par un chirurgien de l’Hôpital de Château-Gontier : "la matière est adaptée et ne laisse rien passer, mais, il n’a pas comme le masque chirurgical NF, cette barre métallique pour le plaquer au nez. Nos masques sont à usage publique et non-Hospitalier. Il empêche les poustillons et limite la propagation, c’est pourquoi, il faut évidemment garder les bons gestes barrières".

Autre illustration de cette chaîne de solidarité à Craon. La Ville met en place un système de livraison de courses pour celles et ceux qui sont confinés chez eux et qui n'ont pas de proches pour aller au supermarché du coin. La municipalité les aide en allant faire leurs commissions, les plus essentielles, et ensuite les livre à domicile.