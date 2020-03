Coronavirus : en Mayenne, des enfants envoient des dessins aux résidents d'un Ehpad pour rompre l'isolement

A l'autre bout du fil, une directrice heureuse ! Grâce à des dessins réalisés par des enfants du coin, le personnel et les résidents de la maison de retraite de Chemazé, fermée à toute personne extérieure pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus, retrouvent le sourire : "c'est touchant, ça fait du bien" nous explique-t-elle.

Ces petits mots, ces dessins, ça permet de garder un lien, de rompre l'isolement pour ces personnes âgées qui n'ont plus le droit de recevoir de la visite.

L'histoire commence il y a quelques jours quand une petite fille envoie un dessin de soutien à l'Ehpad.

Un dessin envoyé à l'Ehpad de Chemazé - Ehpad de Chemazé

La directrice de l'établissement y voit là une idée à creuser. Et c'est donc l'ensemble du personnel et tous les résidents qui décident de lancer un appel aux enfants du Sud-Mayenne : envoyer des petits mots de réconfort, de soutien, des dessins à celles et ceux qui vivent et travaillent dans cet Ehpad.

L'institutrice du village, elle aussi, a pris contact avec la maison de retraite pour qu'un lien se noue entre les élèves de l'école et les résidents sous forme de courriers et de dessins.