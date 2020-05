Coronavirus - En Mayenne, des séjours offerts aux soignants pour saluer leur dévouement

Ils ont lutté et luttent encore contre la pandémie de Covid-19. Les infirmières, aide-soignants et médecins auront besoin de souffler et de se reposer. Le Département de la Mayenne et l'office de tourisme ont décidé de leur offrir des séjours après un tirage au sort.