Coronavirus : en Mayenne, l'inquiétude des salariés du centre d'appels Coriolis

Pas question de fermer le site nous dit un porte-parole de la société, ce que réclament pourtant des salariés. Ils sont plusieurs dizaines à travailler en même temps au même endroit. "On ouvre les mêmes portes, on utilise les mêmes toilettes et le risque zéro n'existe pas" raconte un téléconseiller que nous avons contacté.

Des dizaines de téléconseillers au même endroit au même moment

Il assure que la direction n'entend pas son malaise, celui aussi de ses collègues qui viennent chaque matin la boule au ventre, la peur d'être éventuellement contaminé et ensuite de propager le virus. Aucune mesure de chômage partiel n'est envisagé, le télétravail est techniquement difficile à mettre en place estime le porte-parole de Coriolis. "Nos clients sont d'importantes compagnies d'assurance et d'énergie, des activités importantes en situation de crise" explique-t-il.

Une fermeture temporaire du site est réclamée

Un espace d'un mètre entre chaque salarié est respecté, les temps de pause ont été rallongés pour aller se laver les mains, les postes sont désinfectés le plus souvent possible. Mais, pour les salariés, c'est insuffisant, une fermeture temporaire serait la meilleure solution. Ce n'est pas la première fois que la plateforme d'appels Coriolis fait parler d'elle. Les employés dénoncent régulièrement les méthodes et les pressions de la direction.