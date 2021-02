Coronavirus : en Mayenne, la CPAM propose aux patients contaminés la visite d'une infirmière avant l'isolement

Si vous êtes positif à la Covid-19, vous pouvez désormais demander la visite d'une infirmière libérale en Mayenne. Cette venue est prise en charge à 100% par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. L'idée est de conseiller la personne qui doit rester isolée dans son quotidien. 128 infirmiers mayennais sont mobilisés pour ces visites et il y en a eu d'ailleurs près de 80 depuis le 28 janvier.

"On s'est rendu compte que face à l'épidémie, certaines personne ne s'isolaient pas correctement et ne respectaient pas un certain nombre de consignes qu'on leur prodiguait au moment du premier appel téléphonique. Lors de cette visite, l'infirmier va organiser avec le patient son isolement, et va proposer éventuellement de dépister les membres de son foyer qui sont isolés avec lui. Le soignant peut aussi identifier des besoins d'accompagnements sociaux" explique Marie-Ange Vignais, attachée de direction à la CPAM de la Mayenne.

Depuis le 28 janvier il y a eu près de 80 visites en Mayenne. Ce sont les conseillers du Contact Tracing qui proposent cette visite au "patient zéro".