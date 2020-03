Coronavirus : en Mayenne la Croix-Rouge a besoin de vous !

Recherche des bénévioles pour des actions de courtes durées ou variables selon les besoins. "On cherche des gens disponibles quelques heures, ou sur une journée, ou plus même. Pour les titulaires du diplôme des premiers secours en équipe de niveau 1 ou 2, on pourra les intégrer sur des missions de premiers secours, mais nous prenons aussi les gens qui ne sont pas diplômés. L'important c'est la bonne volonté et la bonne santé physique" explique Norman Metz, directeur adjoint de l'urgence et du secourisme à la Croix-Rouge de la Mayenne.

Dans le département, l'association pourrait dans les prochaines heures assurer la distribution de repas auprès de personnes vulnérables mais aussi leur fournir des médicaments. La Croix-Rouge se tient à disposition des pouvoirs publics pour l'installation, si nécessaire, d'un poste médical avancé, aux Urgences en cas de besoin, ou de renforcer les effectifs de pompiers et d'ambulanciers de la Mayenne. Cet appel à bénévoles est en prévision d'une montée en charge des services de santé. "Il faut qu'on renouvelle nos bénévoles car ceux qui sont déjà mis à contribution risquent d'être fatigués" remarque Norman Metz.

Actuellement il y a 100 bénévoles inscrits et 30 bénévoles actifs. Si vous souhaitez aider la Croix-Rouge, envoyez un mail à norman.metz@croix-rouge.fr, ou sur la page Facebook de l'association à Laval.