Coronavirus : en Mayenne "la majeure partie des patients hospitalisés n'est pas vaccinée"

À quelques jours de Noël, la cinquième vague de la Covid-19 continue de sévir en France. Dans notre département, l'épidémie a tué trois personnes de plus depuis le vendredi 17 décembre 2021. L'Agence Régionale de Santé comptabilise 309 décès depuis le début de la crise sanitaire en 2020. Elle a publié ce mardi soir son dernier bulletin de l'épidémie.

"Faites-vous vacciner !"

46 patients sont actuellement hospitalisés en Mayenne dont trois en réanimation. Et d'après le docteur Hussein Yassine, chef du service réanimation au centre hospitalier de Laval, beaucoup de ces patients ne se sont jamais fait vacciner contre la Covid-19. "Dans la grande majorité des cas, ce sont des personnes qui sont non-vaccinées et je le regrette très profondément" déclare le médecin. "J'en profite pour lancer un appel à tout le monde : n'ayez pas peur du vaccin mais plutôt du virus. S'il vous plait, faites-vous vacciner !".

L'âge moyen des patients a baissé depuis quelques semaines d'après Hussein Yassine. "Il a régressé d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'années. Les personnes âgées qui se sont fait vacciner en premier, on ne les voit quasiment car elles sont protégées. Elles respectent très strictement les gestes barrières aussi. _Aujourd'hui on voit des personnes beaucoup plus jeunes_. Il y a beaucoup de colère. Je pense qu'on a peut-être perdu une bataille de l'information avec des complotistes qui ont trouvé parfois un écho à leur théorie. Il y a beaucoup de désinformation. Alors je le répète : n'ayez pas peur du vaccin" termine le chef du service réanimation de l'hôpital de Laval.

Taux d'incidence en baisse

Depuis vendredi dernier le taux d'incidence a encore baissé : de 286 à 273,8 nouveaux cas pour 100.000 mille habitants. Pour le moment, huit habitants des Pays de la Loire sont touchés par le variant Omicron d'après l'ARS.