Coronavirus : en Mayenne, la Protection civile bat le rappel de la vaccination

Alors que variant delta du coronavirus risque de gâcher les vacances d'été, en Mayenne, les bénévoles de la Protection civile battent le rappel de la vaccination en menant des actions de sensibilisation auprès d'une population fatiguée, épuisée par plus d'un an de crise sanitaire.

Cela fait maintenant plus d'un an que les bénévoles mayennais de la Protection civile sont en permanence sollicités pour différentes actions, toutes liées à l'épidémie de Covid-19. Ils sont présents partout dans le département pour accompagner, soutenir la population qui s'interroge, qui angoisse. Aucun répit. Désormais, c'est le variant Delta du coronavirus, plus contagieux, qui inquiète.

"Il y a une lassitude de la crise. On est là aussi pour comprendre leur mécontentement"

De nouvelles opérations de sensibilisation sont en cours pour inciter les Mayennaises et les Mayennais à réaliser des tests de dépistage et pour leur rappeler les bienfaits de la vaccination, seule issue pour enfin sortir de la crise expliquent les bénévoles, croisés dans le quartier Saint-Nicolas à Laval.

Ce n'est pas toujours facile de discuter de l'épidémie, de la vaccination, du pass sanitaire. Il y a parfois du ras-le-bol, de la colère, les mesures anti-Covid sont incomprises, violemment critiquées, certains sont réfractaires à la vaccination. La Protection civile joue alors sont rôle de médiation : _"on parle de l'actualité, ça les soulage, ça peut arriver de rencontrer des gens qui râlent, qui ne veulent pas de vaccins mais c'est une minorité, ça fait partie de notre mission d'être à l'écoute, toujours avec courtoisie" _témoigne un bénévole.

Des actions de sensibilisation à la vaccination seront menées cet été partout dans le département.