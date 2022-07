Coronavirus en Mayenne : le plan blanc déclenché à l'hôpital de Laval

Face à la flambée des cas de Covid-19 en Mayenne, l'hôpital de Laval a décidé ce mercredi 13 juillet de déclencher le plan blanc. Il consiste à prioriser certaines activités et à en déprogrammer d'autres.

Après la tenue d'une cellule de crise ce mercredi matin à l'hôpital de Laval, il a été décidé de réactiver le plan blanc. L'épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain en Mayenne. Le taux d'incidence est désormais de 977 nouveaux cas pour 100.000 habitants d'après un dernier bulletin de l'Agence Régionale de Santé. Et le centre hospitalier doit faire face à une nouvelle vague de patients.

Ainsi, des soins non urgents en médecine et chirurgie sont déprogrammés. 27 lits du service de Soins de Suite et Réadaptions vont être déployés dans d'autres services. Les visites sont aussi restreintes à certains étages en raison de l'épidémie.

L'hôpital vit un été difficile avec notamment un manque de personnel dans le service des urgences qui doit ferme sporadiquement la nuit. "Nous vous renouvelons tout notre soutien dans cette adaptation de crise sanitaire" écrit la direction de l'établissement au personnel, dans une note interne.

D'autres hôpitaux français ont d'ores et déjà déclenché le plan blanc comme dans les Deux-Sèvres et en Martinique.