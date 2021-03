Coronavirus : en Mayenne, les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse

Dans notre département, les chiffres publiés ce 19 mars par l'ARS montrent un taux d'incidence en hausse pour l'ensemble de la population comme pour les plus de 65 ans. La Covid-19 fait deux morts supplémentaires depuis le 16 mars.

Le taux d'incidence pour l'ensemble de la population mayennaise grimpe encore selon les chiffres publiés ce vendredi 19 mars par l'ARS des Pays de la Loire. Il passe de 141 à 188,3 nouveaux cas pour 100.000 habitants depuis ce mardi 16 mars. Il est en hausse aussi pour les plus de 65 ans et passe de 110 à 158,1.

Il y a toujours 62 personnes hospitalisées dont six en réanimation. Deux décès supplémentaires sont à déplorer depuis le 16 mars. Le bilan s'établit désormais à 238 morts depuis le début de l'épidémie en Mayenne.

Plus de 41.000 injections de vaccin en Mayenne

Concernant la vaccination. 29.098 Mayennais ont reçu une première dose de vaccin, c'est 3.000 de plus en trois jours. Plus de 18.000 pour la deuxième dose. Le total d'injections se porte donc à 41.474.

D'ailleurs, le centre d'appel pour prendre un rendez-vous de vaccination sera ouvert jusqu'à 20 heures à partir du lundi 22 mars, et non plus 18 heures.