Coronavirus : en Mayenne, les maisons de retraite renforcent les mesures de prévention

Les hôpitaux ne sont pas les seuls établissements de santé à être dans la prévention de l'épidémie. Les Ehpad y sont également confrontés comme à Craon et à Renazé dans le sud-Mayenne.

Du fait de la vulnérabilité des personnes âgées, les Ehpad renforcent leurs mesures de précaution "pour faire barrage à l'entrée du coronavirus". Les Ehpad ont l'habitude de gérer des maladies infectieuses, confrontées chaque année à la grippe classique qui est pour l'instant "autrement plus impactante" avec ses milliers de décès, rappelle Pascal Champvert, président de l'AD-PA, association de directeurs de maisons de retraite et de structures d'aide à domicile. Les acteurs du médico-social seront réunis ce mardi matin à leur demande au ministère de la Santé afin d'obtenir un protocole précis en cas de suspicion.

Cela fait plusieurs jours que les responsables des maisons de retraite de Craon et de Renazé ont mis en place une politique pour éviter la propagation du virus dans un établissement pour personnes âgées et dépendantes. D'autres mesures, si nécessaire, pourraient être adoptées dans les prochains jours ou les prochaines semaines en fonction de l'évolution de l'épidémie dans le pays. Pour l'instant, les visites aux patients sont autorisées. Le personnel incite les personnes à bien se laver les mains et à utiliser fréquemment les solutions hydro-alcoolique mises à leur disposition dans les couloirs.

Pour l'instant, aucun cas de coronavirus n'a été recensé dans un Ehpad.