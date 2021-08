Coronavirus : en Mayenne, on se prépare à un rebond épidémique dans les prochaines semaines

C'est une barre symbolique que bon nombre de départements sont en train de passer. Le taux d'incidence en Mayenne est de 54 cas pour 100 000 habitants. Pour l'instant, la préfecture de la Mayenne ne prend pas de mesures. Le masque en extérieur n'est pas obligatoire. Mais la préfecture reste vigilante sur ce mois d'août. Les professionnels de la santé eux se préparent à un rebond épidémique dans les prochaines semaines.

"Je pense qu'il faut s'attendre à une remontée en septembre avec le retour des vacanciers", rapporte Luc Duquesnel, médecin à Mayenne et président du syndicat des médecins généralistes de France. "Mais si cela venait à arriver avant, ce sera assez compliqué car il manque des médecins en ce moment, et qu'en période estivale, hormis les services hospitaliers, tout repose sur la médecine généraliste", assure Luc Duquesnel. Il précise que plusieurs médecins Mayennais ont annulé leurs vacances en août, faute de remplaçant.

C'est aussi la Protection Civile qui sera sur le pont dans les semaines à venir. Avec la possible mise en place du pass sanitaire et la circulation plus importante du virus, "plus de test PCR seront réalisés, et donc une charge de travail plus importante", assure Rémy Besson, le président de la Protection Civile en Mayenne. "Mais quelle que soit la situation, nous serons capables de tenir, car actuellement nous sommes qu'à 50% de notre capacité à dépister", rassure le responsable.

à lire aussi Coronavirus : en Mayenne, la Chambre syndicale des pharmaciens appelle à venir se faire vacciner en officine

"Plus assez de vaccin dans les centres de vaccination"

C'est un des effets de la saison estivale. Il y a moins de vaccins Pfizer dans les centres de vaccination. Luc Duquesnel confirme en précisant "que la semaine prochaine, le nombre de rendez-vous sera divisé par deux, faute de vaccin". Pour lui, "l'Agence Régionale de Santé envoie ces doses dans les départements où le taux d'incidence est plus élevé comme en Vendée ou en Loire-Atlantique". "Ce qui m'inquiète, c'est que l'on en ressente les effets en septembre sur la circulation du virus, car on aurait pu faire vacciner plus de personnes en août".

Le médecin généraliste prend l'exemple du centre de vaccination de Mayenne. "Nous avons la capacité à faire vacciner 2000 personnes, or la semaine prochaine, nous sommes obligés d'ouvrir deux fois moins de créneaux", se désole Luc Duquesnel. Malgré cela, il souhaite que tous les Mayennais se fassent vacciner au plus vite, afin de limiter les risques lors d'une quatrième vague en Mayenne.