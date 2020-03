Coronavirus : en Mayenne, toutes les églises fermées jusqu'à nouvel ordre

A partir d'aujourd'hui mercredi 25 mars, et jusqu'à nouvel ordre, toutes les églises mayennaises seront fermées au public. Jusqu'à présent, les édifices religieux étaient ouverts mais il était interdit d'y célébrer des messes pour contenir l'épidémie de coronavirus.

Mais la situation sanitaire s'aggrave en Pays de la Loire même si notre région reste encore l'une des moins touchée par la pandémie. Ce qui a poussé le Diocèse de Laval à prendre cette décision. Sur son site, Monseigneur Scherrer a adressé ce message aux croyants et aux fidèles mayennais : "chers amis, au vu de l’évolution rapide de la situation sanitaire en Mayenne et ailleurs, en accord avec les autorités préfectorales et départementales, après consultation de nombreuses personnes de la société civile et ecclésiale, je demande que, partout dans le diocèse, les églises soient fermées au public à partir du mercredi 25 mars et ce, jusqu’à la fin de la période de confinement strict imposé en France".

Ce mercredi soir, toutes les cloches sonneront à l'unisson, un temps de prière et de pensée, explique l'Eglise Catholique, pour les malades et les soignants.