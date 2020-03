C'est un nouvel exemple de solidarité et de générosité en faveur de celles et ceux qui sont en première ligne dans le combat contre la pandémie de coronavirus. La boulangerie Yohann & Pamela, à Château-Gontier-sur-Mayenne, donne un peu de son temps pour le personnel de l'hôpital local.

Coronavirus - En Mayenne, viennoiseries, pizzas et mots de soutien pour les soignants du CH du Haut-Anjou

Les initiatives de solidarité se multiplient partout en France pour les infirmières, infirmiers, aide-soignants, médecins, personnel administratif et de sécurité des hôpitaux. Ils sont devenus de véritables icônes depuis le début de l'épidémie.

En Mayenne, également, nombreux sont ceux qui, à leur manière, soutiennent les blouses blanches, en première ligne dans le combat contre le coronavirus. Jetons aujourd'hui un coup d'oeil sur l'initiative de la boulangerie Yohann & Pamela à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le magasin a offert des viennoiseries et des pizzas au Centre Hospitalier du Haut-Anjou : "nos apprentis Antonin et Mathis ont décidé de donner un peu de leur temps pour fabriquer des pizzas pour l’hôpital. Merci à eux" écrivent sur Facebook les propriétaires de la boutique qui sont prêts à continuer si des soignants font appel à eux.

La boulangerie Yohann & Pamela a également mis à disposition des clients une petite boite pour "y déposer tous vos petits messages d’encouragement, les dessins de vos enfants et pourquoi pas des photos. Cette boîte sera remise à l’hôpital de Château-Gontier. Si vous ne venez plus en boutique, pas de panique vous nous envoyez dessins ou photos et nous les imprimerons. Merci pour eux".