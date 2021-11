Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : un taux d'incidence régional supérieur au seuil d'alerte

Un taux d'incidence à 58,1 cas pour 100.000 habitants en Nouvelle-Aquitaine (contre 50,9 la semaine précédente), 145 nouvelles hospitalisation de patients Covid-19 la semaine du 25 au 31 octobre : "L'accélération de la circulation virale se poursuit et les nouvelles hospitalisations et admissions en services de soins critiques continuent d'augmenter" indique Santé Publique France dans son bulletin épidémiologique régional ce vendredi 5 novembre.

Le taux d’incidence est en hausse ou stable dans la majorité des départements ; une baisse est observée en Charente-Maritime et dans les Landes. Ce taux est supérieur au seuil d’alerte de 50 pour 100 000 habitants sur l’ensemble du territoire à l’exception de quatre départements : la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde et les Landes. D'où le retour du masque à l'école dans plusieurs départements de la région (et dans 39 départements en France) ce lundi pour la rentrée des enfants du CP au CM2 après les vacances scolaires d'automne. Le taux d'incidence est particulièrement élevé pour la tranche d'âge des 70-79 ans insiste quant à elle l'Agence régionale de santé.

"Tout le monde s'est relâché"

Du côté des hospitalisations, Santé Publique France observe également des chiffres à la hausse. À Bordeaux, où un "cluster" a été identifié à l'hôpital Saint-André, le directeur du CHU sur France Bleu Gironde ce vendredi a martelé : "Tout le monde s'est relâché sur les gestes barrières, sur le masque, sur le lavage des mains, sur la bise ou le serrage de mains. Il faut être très, très vigilant". En Creuse, les thés dansants et les soirées moules-frites sont montrés du doigt pour expliquer le rebond de la pandémie. "Maintenir les gestes barrières et réaliser sa dose de rappel si on est éligible (personnes de 65 ans et plus, personnes à risque et leur entourage, professionnels de santé et du médico-social étant en contact avec des personnes fragiles, …) restent les priorités" écrit l'Agence régionale de santé ce vendredi.

Découvrez ci-dessous les principaux indicateurs de l'évolution de la pandémie de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine issus de Santé Publique France.