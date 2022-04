Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la circulation virale toujours "très active" dans la région

Pour la troisième semaine consécutive, les indicateurs de circulation du Covid-19 sont en hausse en Nouvelle-Aquitaine : le taux d'incidence est de 1 142 pour 100.000 habitants, selon les derniers chiffres de Santé publique France. La semaine précédente, il était de 978 pour 100 000 habitants. Dans le même temps, le nombre de nouvelles hospitalisations est stable, voire en légère baisse (554 contre 592 la semaine précédente).

Cette hausse, plutôt homogène sur l'ensemble du territoire de la Région, épargne tout de même certains départements : les chiffres en Haute-Vienne et dans le Lot-et-Garonne sont stables. Du côté des populations concernées, les taux d'incidence et de dépistage sont en augmentation dans toutes les classes d'âge, "à l’exception des enfants de moins de 10 ans pour lesquels le nombre de cas tend à baisser", précise Santé publique France.

Nombre d'hospitalisations stable

Comme la semaine précédente, le nombre d'hospitalisations reste stable et les nouvelles hospitalisations dans des services de soins critiques sont en légère diminution. Des chiffres qui restent tout de même élevés, s'inquiète SPF, précisant que 554 nouvelles personnes ont été hospitalisées en une semaine. Ce sont toujours les personnes âgées de 60 ans et plus qui représentent le plus grand taux d'hospitalisations (80%).

Autre chiffre inquiétant : le nombre de décès en milieu hospitalier repart à la hausse, après plusieurs semaines de baisse. En cette semaine 12, 65 personnes sont décédées, contre 55 la semaine précédente.