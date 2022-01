Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : "Ça y est, le variant Omicron est majoritaire"

Le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode confirme ce mercredi matin sur France Bleu qu'Omicron est majoritaire dans la région.

"Ça y est, on sait que maintenant, il est majoritaire", confirme Benoît Elleboode ce mercredi matin, sur France Bleu Gironde. Au-delà du criblage des tests positifs (tous ne sont pas criblés) ce sont d'autres indicateurs qui permettent au directeur de l'Agence Régionale de Santé d'être catégorique. "On le voit parce que la courbe d'incidence a augmenté en pic. Ça veut dire que le variant Omicron devient majoritaire. On le voit aussi par un changement de profil des patients hospitaliers, avec un nombre de plus en plus important de patients hospitalisés, mais proportionnellement moins en soins critiques, en réanimation."

"On vit cette épidémie en décalage"

Aujourd'hui, au niveau régional, le taux d'incidence s'élève à 1200. "Comme depuis le début de cette crise, on est en dessous des moyennes nationales." commente Benoît Elleboode. "On vit cette épidémie en décalage dans notre région. Ça nous a toujours avantagé parce que ça nous a permis de bénéficier des nouvelles mesures."

Le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine appelle tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à prendre rendez-vous pour leur dose de rappel. Car il reste des place pour se faire vacciner, promet-il : "Pour l'instant, on n'a pas du tout de saturation du système. Je regardais hier sur Internet, on avait 160.000 rendez-vous ouverts au mois de janvier dans la région, dont 50.000 en Gironde"

"On ne manque pas de lits, on manque de personnels"

Quelle situation dans les hôpitaux de la région ? Avec 1200 personnes hospitalisées, dont 200 en réanimation, Benoît Elleboode pointe des hôpitaux sont "saturés", et des personnels sont "fatigués", "usés", certains ont "raccroché la blouse". "On ne manque pas de lits, on manque de personnels pour pouvoir s'occuper des patients dans ces lits", insiste-t-il.